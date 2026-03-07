Rapporto Svimez Fernando Errico FI | Fotografia estremamente preoccupante del Mezzogiorno

Il rapporto Svimez descrive una situazione difficile nel Mezzogiorno, secondo il consigliere regionale di Forza Italia Fernando Errico. Il documento evidenzia dati negativi sulla condizione economica e sociale di questa regione. Errico commenta che la fotografia presentata dal rapporto risulta estremamente preoccupante. La pubblicazione del rapporto è stata resa nota di recente e riguarda vari indicatori del territorio.

«Il rapporto SVIMEZ – afferma il consigliere regionale di Forza Italia Fernando Errico – ci consegna una fotografia estremamente preoccupante del Mezzogiorno. Dopo la fuga dei giovani, oggi assistiamo anche alla migrazione silenziosa degli anziani. Il fenomeno dei cosiddetti "nonni con la valigia", evidenziato dall'analisi di Luca Bianchi, racconta molto più di un semplice ricongiungimento familiare: descrive il progressivo indebolimento del tessuto sociale ed economico delle nostre regioni meridionali. Quando anche gli ultrasettantacinquenni sono costretti a lasciare la propria terra per seguire figli e nipoti o per trovare servizi sanitari e assistenziali più efficienti, significa che il sistema dei servizi e del welfare territoriale non è più in grado di garantire condizioni dignitose di vita.

