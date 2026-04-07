Fontaniva sì alla delibera per più trasparenza sull’origine degli alimenti

Il Consiglio comunale di Fontaniva ha approvato una delibera che sostiene un’iniziativa di Coldiretti Padova, dedicata a chiedere una maggiore trasparenza sull’origine degli alimenti. La delibera invita a rivedere le norme vigenti riguardo alla provenienza dei prodotti agricoli e alimentari, con l’obiettivo di rendere più chiara l’origine di ciò che si acquista e si consuma. La decisione è stata presa durante l’ultima riunione del consiglio comunale.

Il Consiglio comunale di Fontaniva ha approvato una delibera a sostegno dell’iniziativa promossa da Coldiretti Padova per chiedere una revisione delle regole sull’origine dei prodotti agricoli e alimentari. Un passaggio politico che nasce dalla volontà di fare maggiore chiarezza su ciò che arriva sulle tavole dei cittadini. A presentare il provvedimento è stato il vicesindaco Davide Cerchiaro, che ha illustrato le motivazioni dell’iniziativa: «Questa delibera nasce dall’esigenza di tutelare il patrimonio agroalimentare italiano e di garantire ai consumatori informazioni più chiare e trasparenti. Oggi il criterio dell’ultima trasformazione... 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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