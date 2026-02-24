Emergenza idrica nel Sannio Errico FI rilancia l’appello di Coldiretti

Fernando Errico, consigliere regionale di Forza Italia, ha richiamato l’attenzione sulla grave carenza d’acqua nel Sannio, causata dalla siccità prolungata. La mancanza di pioggia ha ridotto i livelli di acqua nelle dighe, compromettendo l’approvvigionamento per agricoltori e imprese locali. Errico ha sottolineato l’urgenza di interventi strutturali tra la diga di Campolattaro e il collegamento con l’area industriale di Pontelandolfo. La situazione richiede azioni immediate per evitare danni a lungo termine.

© Fremondoweb.com - Emergenza idrica nel Sannio, Errico (FI) rilancia l’appello di Coldiretti

Il Consigliere Regionale di Forza Italia, Fernando Errico, fa proprio l'appello lanciato da Coldiretti e rilancia con forza la necessità di affrontare in maniera strutturale e definitivo la questione dell'approvvigionamento idrico. "La voce degli agricoltori – dichiara Errico – non può restare inascoltata. La campagna di ascolto promossa da Coldiretti sul territorio fotografa una realtà chiara: l'acqua rappresenta oggi la prima emergenza per il nostro comparto primario. Senza una strategia seria sugli invasi e sulla gestione delle risorse idriche, rischiamo di compromettere il futuro dell'economia del Sannio".