Un giovane è stato condannato a sette anni di reclusione per aver provocato paura e danni in diversi borghi della zona nell’arco di dodici giorni. Durante questo periodo, ha colpito sei persone con atti violenti e ha aggredito una donna di 73 anni, con dettagli ancora da chiarire. La vicenda ha attirato l’attenzione delle autorità, che hanno avviato indagini per ricostruire le modalità degli episodi.

? Punti chiave Come ha fatto il giovane a colpire sei bersagli in dodici giorni?. Quali sono stati i dettagli della violenta aggressione alla settantatreenne?. Perché la Procura si è opposta alla richiesta di misure alternative?. Come è stato fermato il criminale dopo la fuga in auto?.? In Breve Condanna a 7 anni e 10 mesi più 3000 euro di sanzione pecuniaria.. Sei rapine commesse tra metà e fine dicembre contro anziani e commercianti.. Furto di 4000 euro tra contanti e sigarette presso un bar di Porto Empedocle.. Arresto avvenuto in piazzale Rosselli dopo inseguimento con Fiat Doblò rubata a Favara.. Il giudice Michele Dubini ha condannato Giuliano Casella a 7 anni e 10 mesi di reclusione più una sanzione pecuniaria di 3000 euro per una serie di rapine commesse tra Agrigento e Porto Empedocle.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Agrigento, 7 anni per il giovane che terrorizzò i borghi

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