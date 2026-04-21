Tragedia a Ponticelli | 20 anni per lo sparo che uccise il giovane

Un giovane di 20 anni è morto a Ponticelli dopo essere stato colpito da un proiettile durante uno scontro armato tra gruppi rivali. L’incidente è avvenuto all’alba di martedì 7 aprile, quando un colpo partito accidentalmente ha causato il decesso del ragazzo. La vicenda si è conclusa con una condanna a 20 anni di carcere per il responsabile dello sparo.

Il destino di Fabio Ascione si è sigillato all’alba di martedì 7 aprile, quando un proiettile sparato accidentalmente durante uno scontro armato tra fazioni rivali ha spezzato la vita di un ventenne a Ponticelli. La vicenda, che vede coinvolto il giovane Autiero, 23 anni, ha portato oggi alla condanna per il responsabile di una pena che durerà per sempre vent’anni, specchio del tragico errore commesso nel parco di Topolino. La dinamica dell’evento risale alla notte di Pasquetta, un momento che per Fabio Ascione rappresentava l’occasione per accumulare risorse economiche necessarie al suo progetto di vita. Il ragazzo aveva trascorso l’intera notte lavorando presso una sala bingo situata a Cercola, con l’obiettivo concreto di finanziare il conseguimento della patente di guida.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia a Ponticelli: 20 anni per lo sparo che uccise il giovane Notizie correlate Tragedia a Ponticelli: sparo accidentale di un clan uccide un 20enneL’alba del 7 aprile ha strappato la vita a Fabio Ascione, un ventenne senza precedenti penali che si trovava nel quartiere di Ponticelli per una... Massimo Adriatici condannato a 12 anni per omicidio volontario: l'ex assessore di Voghera sparò e uccise un senzatettoIl giudice di Pavia Luigi Riganti ha condannato a 12 anni di carcere per omicidio volontario Massimo Adriatici, 51 anni, l'ex assessore leghista di... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Blog | Ucciso Fabio Ascione, ennesima vittima innocente: Napoli ha smesso di vivere e di sperare; Ragazzo di 20 anni ucciso per errore mentre torna dal lavoro: due ragazzi fermati nel giorno dei funerali; Omicidio Fabio Ascione, sospetti su un giovane vicino al clan; Fabio Ascione ammazzato a Ponticelli, funerali in chiesa con il Cardinale Battaglia ma senza corteo. Giovane Fabio ucciso a Napoli: 20 anni, era al bar con amici all’alba.Fabio Ascione, un giovane di soli 20 anni, è stato tragicamente ucciso questa mattina a Napoli, nella zona di Ponticelli, all’esterno del bar Lively. L’omicidio è avvenuto poco dopo le 5:00, mentre il ... napolipiu.com Omicidio Ascione a Ponticelli, c’è l’ipotesi della ‘stesa’ finita in tragediaUn bravo ragazzo. Uno dalla vita abitudinaria. Questa è la testimonianza più ricorrente di chi conosceva Fabio Ascione, il 20enne ucciso la scorsa notte in via Carlo Miranda all’altezza ... internapoli.it #palermo La tragedia nella zona dei cantieri navali facebook Tragedia a Castel Maggiore: coppia trovata morta in casa x.com