Delitto in stazione a Bergamo | 10 anni per il giovane che uccise la donna

Un giovane tunisino di 24 anni è stato condannato a dieci anni di reclusione per l’omicidio di una donna avvenuto in una stazione di Bergamo. Dopo aver lasciato l’Italia, si è rifugiato a Marsiglia, dove è stato arrestato dalle forze dell’ordine francesi. La sentenza è stata emessa dal giudice dell’udienza preliminare, che ha riconosciuto la responsabilità dell’imputato nell’omicidio.

? Cosa sapere Il GUP Purita condanna Hachana Sabri a dieci anni per l'omicidio di Miriam Migliore.. Il ventiquattrenne tunisino è stato catturato a Marsiglia dopo la fuga dalla giustizia italiana.. Il GUP Purita ha condannato Hachana Sabri a dieci anni di reclusione per omicidio preterintenzionale e fuga dalle autorità, chiudendo il caso legato alla morte di Miriam Migliore avvenuta dopo l’aggressione subita in stazione nel luglio 2022. La sentenza emessa ieri in regime di abbreviato stabilisce la pena per il ventiquattrenne tunisino, assistito legalmente dall’avvocato Barbieri. Se l’imputato deciderà di non presentare appello, potrà beneficiare di una riduzione della pena pari a un sesto, calcolata escludendo il periodo già trascorso tra carcere e misure domiciliari.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Delitto in stazione a Bergamo: 10 anni per il giovane che uccise la donna Notizie correlate Delitto a Pianura: ergastolo per la vicina che uccise la donnaLa Corte di Assise d’appello della terza sezione ha confermato la condanna all’ergastolo per Stefania Russolillo, ritenuta responsabile... Delitto a Lazise: 22 anni per il figlio che uccise il padreLa Corte d’Assise di Verona ha stabilito la responsabilità penale di Marco Campagnari, condannato a 22 anni e 6 mesi di reclusione per l’uccisione... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Bologna, la sicurezza in stazione dopo l'omicidio di Ambrosio. La capotreno: Non smetto mai di guardarmi le spalle; Ricercato per omicidio in Pakistan, arrestato alla stazione di Brescia; Jelenic, parla la difesa: Verso la richiesta di perizia psichiatrica; Aggressioni su bus e treni, una su tre avviene a Bologna. Milano, rapina in Stazione Centrale: due arrestatiSi è consumata, nel tardo pomeriggio di lunedì 20 aprile 2026, una rapina ai danni di un viaggiatore a seguito della quale la Polizia di Stato ha arrestato due uomini di 27 e 34 anni, entrambi di nazi ... mi-lorenteggio.com Gabriele ucciso a coltellate, chi è la vittima del delitto di Firenze. La lite, la corsa in casa e l’ombra della drogaFirenze, 28 febbraio 2026 – L’incontro davanti alla stazione di Rifredi, poi la lite, l’inseguimento passando per via dello Steccuto, e infine l’accoltellamento mortale in un appartamento di via ... lanazione.it ++ Si stringe il cerchio sui presunti responsabili del delitto di #Monserrato ++ - facebook.com facebook Luciana Biggi uccisa vent’anni fa a Genova, il processo e l’assoluzione: un delitto senza risposta x.com