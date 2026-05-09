Il governo italiano ha fatto sapere all’Unione Europea che la sovranità alimentare rappresenta una risorsa fondamentale per il paese. Recentemente, il premier ha sottolineato come l’agricoltura italiana si sia affermata come una delle più importanti in Europa, arrivando a essere la prima economia agricola del continente in termini di valore aggiunto. La discussione riguarda quindi il ruolo strategico del settore agricolo nel contesto comunitario.

di Massimiliano Mingoia "L’Italia è sempre di più una superpotenza agroalimentare, siamo diventati la prima economia agricola d’Europa per valore aggiunto". La premier Giorgia Meloni arriva con qualche minuto di ritardo in Triennale per partecipare al momento finale di “L’agricoltura, il futuro“ organizzato da Confagricoltura e scalda la platea elogiando quanto fatto dagli agricoltori negli ultimi anni: "Viviamo tempi non semplici, particolarmente per chi produce. Ma state sicuri che non lo sono neanche per chi governa. Sono tempi molto imprevedibili, ma in tempi come questo le poche certezze che si hanno devono diventare più importanti. E l’agricoltura è una di queste certezze".🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Agricoltura, Meloni all’Ue: "Sovranità alimentare risorsa irrinunciabile"

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Nuovi OGM: il dibattito a Senigallia su sementi e sovranità alimentare? Punti chiave Come influenzeranno i brevetti sulle sementi la libertà degli agricoltori? Perché i comuni di Trecastelli e Pesaro hanno vietato i...

Leggi anche: L'arsenale irrinunciabile di Teheran: 3mila missili puntati sull'Ue

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Ue, Lollobrigida: sterilizzare follie europee, burocrazia frena il settore. Governo Meloni aumentato 50% risorse ad agricoltura. VIDEOINTERVISTA; Agricoltura, Meloni all’Ue: Sovranità alimentare risorsa irrinunciabile; L'Ue boccia il ddl caccia ma il governo Meloni nasconde la lettera; Il governo: all’agricoltura 15 miliardi in tre anni. Dal settore appello alla Ue.

Il governo: all’agricoltura 15 miliardi in tre anni. Dal settore appello alla Ue«Sono tempi molto imprevedibili anche per chi governa, ma quando si vive in tempi come questi penso che le poche certezze che si hanno diventino ancora più importanti e l'agricoltura per la ... ilmessaggero.it

Agricoltura, Meloni: difenderemo risorse Pac in negoziato UeMilano, 8 mag. (askanews) - Nel confronto in Europa l'Italia non ha mai fatto mancare il suo punto di vista, il sostegno alla categoria degli agricoltori. Ci siamo battuti affinchè la politica agri ... libero.it

Un grande piacere incontrare di nuovo il Ministro dell’ #Agricoltura @MAFF_JAPAN Norikazu Suzuki. Focus su dossier agricoli per rafforzare #interscambio tra #Italia e #Giappone e progetti in vista di @expo2027_japan . #ItaliaGiappone160 # x.com

Agricoltura reddit