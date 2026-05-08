A Senigallia si è svolto un dibattito dedicato ai nuovi organismi geneticamente modificati e alle implicazioni sulla produzione agricola locale. Sono stati discussi i possibili effetti dei brevetti sulle sementi sulla libertà degli agricoltori e sulle scelte di coltivazione. Nel frattempo, i comuni di Trecastelli e Pesaro hanno adottato delibere che vietano l’uso di questi OGM nelle aree di competenza, in risposta alle preoccupazioni sulla sovranità alimentare.

? Punti chiave Come influenzeranno i brevetti sulle sementi la libertà degli agricoltori?. Perché i comuni di Trecastelli e Pesaro hanno vietato i nuovi OGM?. Cosa rischiano le filiere biologiche con la deregolamentazione europea sulle TEA?. Come possono i GAS proteggere la biodiversità e la sovranità alimentare?.? In Breve Partecipanti Alberta Cardinali, Francesco Paniè, Daniela Conti e Giovanni Girolomoni al dibattito.. Comuni di Trecastelli l'8 aprile e Pesaro il 4 maggio hanno deliberato zone libere.. Rete Gas Marche e Co-energia organizzano l'incontro al Palazzetto Baviera di Senigallia.. Preoccupazione per brevetti sementi e deregolamentazione europea sulle tecnologie NGT e TEA.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuovi OGM: il dibattito a Senigallia su sementi e sovranità alimentare

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