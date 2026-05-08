Nuovi OGM | il dibattito a Senigallia su sementi e sovranità alimentare

Da ameve.eu 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Senigallia si è svolto un dibattito dedicato ai nuovi organismi geneticamente modificati e alle implicazioni sulla produzione agricola locale. Sono stati discussi i possibili effetti dei brevetti sulle sementi sulla libertà degli agricoltori e sulle scelte di coltivazione. Nel frattempo, i comuni di Trecastelli e Pesaro hanno adottato delibere che vietano l’uso di questi OGM nelle aree di competenza, in risposta alle preoccupazioni sulla sovranità alimentare.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

? Punti chiave Come influenzeranno i brevetti sulle sementi la libertà degli agricoltori?. Perché i comuni di Trecastelli e Pesaro hanno vietato i nuovi OGM?. Cosa rischiano le filiere biologiche con la deregolamentazione europea sulle TEA?. Come possono i GAS proteggere la biodiversità e la sovranità alimentare?.? In Breve Partecipanti Alberta Cardinali, Francesco Paniè, Daniela Conti e Giovanni Girolomoni al dibattito.. Comuni di Trecastelli l'8 aprile e Pesaro il 4 maggio hanno deliberato zone libere.. Rete Gas Marche e Co-energia organizzano l'incontro al Palazzetto Baviera di Senigallia.. Preoccupazione per brevetti sementi e deregolamentazione europea sulle tecnologie NGT e TEA.🔗 Leggi su Ameve.eu

nuovi ogm il dibattito a senigallia su sementi e sovranit224 alimentare
© Ameve.eu - Nuovi OGM: il dibattito a Senigallia su sementi e sovranità alimentare

Notizie correlate

Cesare De Stefano, imprenditore, firma “Intelligenza Alimentare”, il libro che accende il dibattito su mente, consapevolezza e rapporto con il cibo[[ge:kolumbus:liberoquotidiano:47083454]] L’imprenditore Cesare De Stefano porta all’attenzione del pubblico un progetto editoriale che affronta il...

Senigallia, Molinelli punta su sicurezza e nuovi spazi per i giovani? Cosa scoprirai Come può l'esperienza della Polizia di Stato prevenire il degrado? Quali nuovi spazi verranno creati per i giovani di Senigallia?...

Contenuti di approfondimento

Si parla di: I gruppi di acquisto solidale del vicentino fanno festa il 10 maggio a Valdagno.

nuovi ogm il dibattitoPartecipazione e interesse a Senigallia all’incontro pubblico Filiere libere dai nuovi OGMPartecipazione e interesse all’incontro pubblico Filiere libere dai nuovi OGM che si è svolto il 6 maggio al Palazzetto Baviera di Senigallia, promosso da Rete Gas Marche e Co-energia insieme a ... senigallianotizie.it

nuovi ogm il dibattitoTrent’anni di Ogm, la rivoluzione che non è mai piaciuta all’ItaliaMucca pazza e le paure per la salute. I pregiudizi e le rassicurazioni del mondo scientifico. I benefici di una tecnologia che divide ancora oggi ... ilfoglio.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.