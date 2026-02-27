Teheran ha dichiarato che i suoi 3.000 missili sono puntati sull'Unione Europea e che le portaerei statunitensi rientrano nel raggio d’azione di questi ordigni. La comunicazione è arrivata da un rappresentante della Guida Suprema, che ha precisato questa posizione ufficiale. La notizia si inserisce in un contesto di tensione tra Iran e le potenze occidentali.

Le armi degli Ayatollah ripristinate dopo la guerra dei 12 giorni. Sono nascoste sotto terra in 24 siti "Le portaerei statunitensi rientrano nel raggio d'azione dei nostri missili" ha annunciato Mohammad Mokhber, consigliere della Guida Suprema, Ali Khamenei. E ha ragione anche se l'Iran dispone di un arsenale limitato di missili anti nave come il Khalij Fars, Hormuz-2 e Zolfaghar Basir. I più pericolosi Cruise, da crociera, Noor, Ghader, Ghadir, e Abu Mahdi dovrebbero colpire alcune zone critiche come il ponte o la linea di galleggiamento, ma non sono mai stati messi alla prova in combattimento. Gli ayatollah, nonostante i danni subiti nella guerra con Israele, hanno ripristinato le scorte e avrebbero fra i 2mila e 3mila missili balistici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'arsenale irrinunciabile di Teheran: 3mila missili puntati sull'Ue

Oreshnik puntati sull’Europa, ecco la base bielorussa che ospita i micidiali missili di MoscaRoma, 27 dicembre 2025 – “Penso che abbiamo trovato il primo sito di dispiegamento in Bielorussia dell'IRBM Oreshnik”.

Via libera Ue a 14,9 miliardi all’Italia per la Difesa. Dai nuovi caccia, ai missili alle navi: ecco quale può essere l'arsenaleLa Commissione Europea ha sbloccato i fondi SAFE per l’Italia: si tratta di quasi 15 miliardi di euro.

Temi più discussi: L’Europa nucleare sarà a guida francese?; Si tratta con l'Iran a Ginevra, mentre aumenta la pressione militare; Presentata a Venezia la 61° Esposizione Internazionale d’Arte – La Biennale di Venezia.

L'arsenale dell'Iran e i missili puntati contro le basi Usa: ecco cosa spaventa l'AmericaIl vicepresidente Vance: gli ayatollah non ci trascineranno in una lunga guerra. Ma il regime conta su 2mila vettori a medio-lungo raggio problematici ... avvenire.it

I missili iraniani possono veramente colpire l'Europa? Cosa c'è nell'arsenale di Teheran (e cosa temono Usa e Israele)Gli armamenti, i sistemi di lancio e i rifugi. Qualche mese fa hanno «bucato» diverse volte lo scudo di Tel Aviv ... corriere.it

Venti di guerra fra USA e Iran. Teheran, l'arsenale che minaccia l'Europa: "viaggio" nell'enorme arsenale offensivo dei Pasdaran... - facebook.com facebook