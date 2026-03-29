Agguato nel Salento | imprenditore ferito da un colpo di pistola all' interno della sua azienda

Nella serata di ieri, alle 19.30, un imprenditore è stato ferito da un colpo di pistola all’interno della propria azienda nella zona industriale di Soleto. L’episodio si è verificato nella periferia del borgo grico, provocando paura tra i presenti. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per ricostruire la dinamica dell’accaduto e avviare le indagini.

L’episodio nella serata di ieri a Soleto. La vittima, di 38 anni, è riuscita a raggiungere autonomamente l’ospedale di Galatina, dove gli è stata riscontrata una ferita all’altezza della coscia, non grave. I carabinieri hanno avviato le indagini e sequestrato i filmati della videosorveglianza SOLETO - Serata da incubo nella zona industriale di Soleto. Intorno alle 19.30 di ieri, un uomo è rimasto ferito a seguito di un’aggressione armata avvenuta all'interno della propria ditta con sede alla periferia del borgo grico. La vittima è un 38enne residente a Galatina, titolare dell’azienda. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si trovava all’interno dei locali della propria attività quando sarebbe stato sorpreso da un individuo con il volto coperto da un casco integrale. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Agguato nel Salento: imprenditore ferito da un colpo di pistola all'interno della sua azienda Articoli correlati Leggi anche: Sumirago, colpo di pistola nel bosco della droga: ferito 25enne Rapina nel cuore di Napoli: 31enne ferito da un colpo di pistola nel quartiere San GiuseppeRapina a Napoli: 31enne ferito all'avambraccio da un colpo di pistola in vico Cesarea.