Agguato a Covo | i dettagli feroci delle autopsie e l’ultimo saluto

A Covo si sono svolte le autopsie sui corpi delle vittime dell'agguato che si è verificato nel fine settimana. Le analisi hanno evidenziato la brutalità dell’attacco, con ferite profonde e multiple. Nel frattempo, si stanno organizzando i funerali, che si terranno tra Brescia e l’India. Le autorità stanno lavorando per chiarire le dinamiche dell’episodio e individuare eventuali responsabili.

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