Agguato a Covo | i dettagli feroci delle autopsie e l’ultimo saluto
A Covo si sono svolte le autopsie sui corpi delle vittime dell'agguato che si è verificato nel fine settimana. Le analisi hanno evidenziato la brutalità dell’attacco, con ferite profonde e multiple. Nel frattempo, si stanno organizzando i funerali, che si terranno tra Brescia e l’India. Le autorità stanno lavorando per chiarire le dinamiche dell’episodio e individuare eventuali responsabili.
? Domande chiave Cosa hanno rivelato i dettagli delle autopsie sulla ferocia dell'attacco?. Come si svolgeranno i riti funebri tra Brescia e l'India?. Chi sono i responsabili che i carabinieri di Bergamo stanno cercando?. Perché l'agguato ha colpito proprio due figure chiave della comunità?.? In Breve Rajinder Singh riceverà la cremazione sabato prossimo a Brescia.. Gurmit Singh verrà trasferito in India nei prossimi giorni.. Autopsia rivela sei colpi per Rajinder e sette per Gurmit.. Carabinieri di Bergamo indagano sul duplice omicidio di Covo.. Le esequie per le due vittime dell’agguato avvenuto a Covo nella serata di venerdì 17 aprile sono state finalmente organizzate dopo gli accertamenti medico-legali.🔗 Leggi su Ameve.eu
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