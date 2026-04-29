Duplice omicidio di Covo dopo le autopsie rilasciato il nulla osta ai funerali

La Procura di Bergamo ha autorizzato i funerali di Rajinder Singh e Gurmit Singh, le due vittime del duplice omicidio avvenuto a Covo. Dopo le autopsie eseguite sui corpi, sono stati ottenuti i nulla osta necessari per lo svolgimento delle esequie. Le autorità continuano le indagini per chiarire le dinamiche dell'evento e individuare eventuali responsabili.