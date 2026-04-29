Duplice omicidio di Covo dopo le autopsie rilasciato il nulla osta ai funerali
La Procura di Bergamo ha autorizzato i funerali di Rajinder Singh e Gurmit Singh, le due vittime del duplice omicidio avvenuto a Covo. Dopo le autopsie eseguite sui corpi, sono stati ottenuti i nulla osta necessari per lo svolgimento delle esequie. Le autorità continuano le indagini per chiarire le dinamiche dell'evento e individuare eventuali responsabili.
La Procura di Bergamo ha rilasciato il nulla osta ai funerali di Rajinder Singh e Gurmit Singh, le due vittime del duplice omicidio avvenuto a Covo il 17 aprile scorso: dopo l’esecuzione delle autopsie, affidate al dottor Luca Tajana dell’Istituto di Medicina Legale di Pavia, le salme sono state definitivamente restituite alle rispettive famiglie, affinché si possano celebrare i funerali secondo i principi spirituali del rito Sikh. Gli esiti degli accertamenti medico-legali hanno messo in luce la violenza dell’aggressione subita all’esterno del tempio “Gurdwara Mata Sahib Kauri Ji” di via Campo Rampino: Rajinder, 47 anni ed ex presidente del...🔗 Leggi su Bergamonews.it
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