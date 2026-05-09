Un tribunale di Napoli ha condannato a 16 mesi di reclusione Filippo Ferlazzo, già detenuto per un’altra condanna. La sentenza riguarda un episodio di violenza sessuale avvenuto nel 2018 a bordo di un treno. Ferlazzo, in passato, ha già ricevuto una pena di 24 anni di carcere per un omicidio avvenuto a Civitanova. La vicenda si aggiunge a una serie di procedimenti giudiziari a suo carico.

CIVITANOVA Un anno e quattro mesi per violenza sessuale. È la condanna inflitta dal Tribunale di Napoli a Filippo Ferlazzo, l’uomo che sta scontando già una pena di 24 anni per l’omicidio di Alika Ogorchukwu avvenuto a Civitanova nell’estate di quattro anni fa. Ferlazzo, 36 anni, nativo di Salerno, all’epoca del delitto aveva trovato lavoro in città ed abitava a casa della compagna. L’episodio L’accusa di violenza sessuale invece riguarda un episodio avvenuto quattro anni prima della tragica uccisione del 39enne nigeriano. Secondo la ricostruzione della Procura di Napoli il pomeriggio del 30 novembre del 2018 Ferlazzo stava viaggiando a bordo di un treno regionale diretto da Napoli a Salerno, passando per Portici.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Aggressione sessuale sul treno, un?altra condanna per Ferlazzo: la violenza nel 2018, inflitti 16 mesi all?assassino di Alika a Civitanova

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Con un coltello puntato sul viso costrinse la convivente a subire violenza sessuale: inflitti nove anniLECCE - Nove anni di reclusione per maltrattamenti e violenza sessuale aggravata: è la condanna più pesante emessa ieri dal Tribunale di Lecce,...

Violenza sessuale sulla ex, 4 anni e 6 mesi. La condanna è definitiva per il dj di ColicoIl dj e fondatore di Radio Station One, Mario Mascherona, 57 anni, residente a Colico, molto conosciuto in Valtellina e Valchiavenna, è stato...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Violenza sessuale in treno Ferlazzo condannato a un anno e 4 mesi; Violenza sessuale in un ostello. Palpeggia e tenta di baciare ragazza. Condannato a tre anni e tre mesi; Palpeggiò una 16enne sul treno: condannato 37enne; Palpeggiò 15enne cercando di trascinarla nel bagno del treno: condannato 35enne.

La regina Camilla confida l'aggressione subita da ragazza «Sul treno, mentre leggevo»«Sul treno, stavo leggendo quando questo ragazzo, quest'uomo, mi aggredì». La confessione, simile a quella di tante donne che subiscono violenza, arriva in realtà da una sovrana, la regina Camilla che ... corriere.it

Modena, violenta ragazza disabile in stazione e sul treno, fermato dai passanti e arrestatoViolenza sessuale su una ragazza disabile tra la stazione di Modena e un treno regionale. Un 39enne è stato arrestato a Castelfranco, il giudice ha disposto il carcere. Breaking news e storie del ... fanpage.it

La violenza sessuale viene utilizzata come arma di guerra e come strumento di annientamento psicologico e sociale. Ne parliamo con Olesya Tataryn, presidente dell’Associazione Italia–Ucraina MAIDAN. di @_ClaudiaConte x.com

Cosa dovrei dire alle donne che non credono di essere state vittime di violenza sessuale reddit