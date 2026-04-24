Un uomo di 57 anni, noto dj e fondatore di una radio locale, è stato condannato in via definitiva a quattro anni e sei mesi di reclusione per violenza sessuale sulla ex compagna. La sentenza è stata emessa dopo un procedimento giudiziario durato diversi mesi, che ha portato alla conferma della condanna iniziale. L’uomo, residente in una località della provincia, ha visto così confermate le accuse a suo carico.

Il dj e fondatore di Radio Station One, Mario Mascherona, 57 anni, residente a Colico, molto conosciuto in Valtellina e Valchiavenna, è stato condannato in via definitiva a 4 anni e 6 mesi per violenza sessuale, maltrattamenti, lesioni personali e cessione di sostanze stupefacenti nei confronti della sua ex. La Cassazione ha rigettato il ricorso avanzato dal suo legale e per il noto dj si attende il provvedimento che applicherà a breve la Corte d’Appello di Milano. Il 57enne, che in passato ha svolto attività come volontario tra i vigili del fuoco, ha abusato dell’ex compagna con una serie di episodi avvenuti tra il 2017 e il 2018; l’ex, residente in un paese della bassa Valtellina, l’ha denunciato nel 2019 ed è scattata l’indagine dei carabinieri della Stazione di Colico e il rinvio a giudizio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Violenza sessuale sulla ex, 4 anni e 6 mesi. La condanna è definitiva per il dj di Colico

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