Con un coltello puntato sul viso costrinse la convivente a subire violenza sessuale | inflitti nove anni

L’uomo di 44 anni di Lecce ha ricevuto una condanna di nove anni di carcere dopo aver costretto la convivente a subire violenza sessuale, minacciandola con un coltello. Il fatto è avvenuto in una sua abitazione, dove il 44enne ha agito sotto l’effetto di sostanze alcoliche. La donna ha raccontato di aver subito l’aggressione dopo una lite, mentre l’uomo ha negato le accuse. Il giudice ha ritenuto credibili le testimonianze e le prove raccolte durante il processo. La sentenza è stata emessa ieri.

LECCE - Nove anni di reclusione per maltrattamenti e violenza sessuale aggravata: è la condanna più pesante emessa ieri dal Tribunale di Lecce, presieduto dal giudice Fabrizio Malagnino, nei confronti di un 44enne domiciliato nel Leccese. Nella stessa giornata, davanti allo stesso giudice, si è chiuso anche un secondo processo per violenza in ambito familiare: un 41enne è stato condannato a cinque anni di reclusione per maltrattamenti aggravati nei confronti della compagna. L'apice della violenza sarebbe stato raggiunto la sera del 6 novembre 2020: l'uomo sarebbe andato su tutte le furie perché la donna aveva abbassato il volume del telefono con cui lui guardava video su YouTube.