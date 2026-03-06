Aggressione sul bus con spray urticante era ricercato per una condanna a 2 anni

Un giovane di vent'anni, ricercato per una condanna a due anni, è stato coinvolto in un episodio di aggressione avvenuto giovedì 5 marzo 2026 in viale Filiberto Duca D'Aosta, zona Brignole. Poco prima delle 8, ha spruzzato spray urticante su tre passeggeri di un bus. Dopo l’intervento delle forze dell’ordine, l’uomo è stato arrestato e portato in carcere.

Un ventenne è finito in carcere a Marassi dopo aver aggredito tre passeggeri di un mezzo pubblico nei pressi della stazione Brignole Avrebbe già dovuto essere in carcere, dove poi è davvero finito, il giovane di vent'anni, che poco prima delle 8 di giovedì 5 marzo 2026 in viale Filiberto Duca D'Aosta in zona Brignole ha colpito con lo spray urticante tre passeggeri di un bus. Sul posto è intervenuta la polizia, che lo ha arrestato in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di La Spezia, dovendo espiare una pena detentiva di due anni, tre mesi e 15 giorni per reati concernenti gli stupefacenti, la detenzione di armi e contro il patrimonio.

