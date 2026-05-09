Aggredito e ferito con arma da taglio 37enne in ospedale

Nella serata di ieri, 8 maggio, in Corso Roma a Cesano Maderno, un uomo di 37 anni è stato aggredito e ferito con un’arma da taglio. L’uomo è stato trasportato in ospedale a seguito delle ferite riportate durante l’attacco. L’intera vicenda si è verificata in un’area pubblica della cittadina, senza ulteriori dettagli sui responsabili o sulle circostanze. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Lo avrebbero prima aggredito e poi ferito con un’arma da taglio, mandandolo all’ospedale. Bruttissimo episodio nella serata di ieri, 8 maggio, in Corso Roma a Cesano Maderno.Secondo le prime ricostruzioni l’uomo, un 37enne, sarebbe stato aggredito e ferito da un oggetto tagliante come una lama o.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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