Due giovani sono stati feriti con un coltello fuori da un locale a Sarno, dove avevano partecipato a una festa. La lite scoppiata tra i ragazzi ha portato all’uso dell’arma, lasciando entrambi in ospedale con ferite da taglio. I carabinieri stanno analizzando le testimonianze e le immagini di sorveglianza per ricostruire l’accaduto. La scena si è svolta in pieno centro, davanti a numerosi passanti. Le indagini proseguono per chiarire i motivi della rissa.

Una serata di divertimento si trasforma in un episodio di estrema violenza a Sarno. Ora indagano i carabinieri. Nella notte tra sabato e domenica, all'esterno di un locale, due giovani sono stati feriti da un'arma da taglio. Da capire il movente ma dalle parole si è passati velocemente ai fatti tra gruppi di giovani. Fino a quando non è spuntata un'arma da taglio, utilizzata contro due ragazzi. Il più giovane dei due è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale "Martiri del Villa Malta". Dopo essere stato medicato per ferite da taglio superficiali, i medici lo hanno dimesso. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Leggi anche: Violenta rissa al bar, volano sedie e tavolini: due feriti in ospedale e 8 giovani denunciati

Accoltella un barista fuori da un locale e poi getta l’arma in un cassonetto: arrestato 31enneUn uomo di 31 anni è stato arrestato dopo aver accoltellato un barista fuori da un locale a Sarezzo, Brescia, e aver poi gettato l’arma in un cassonetto.

Nowhere to Hide: The FBI’s Most Relentless Manhunts

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Feriti con arma da taglio fuori al locale, due giovani in ospedale; Lite tra vicini di casa a Brugherio finisce a colpi di pistola: due feriti, fermato un 60enne; Litiga con i vicini e spara 8 colpi, feriti padre e figlio: arrestato 57enne; Violenta lite a Sarno tra due giovani feriti con arma da taglio.

Peter Greene, svelata la vera causa della morte dell'attore di The Mask e Pulp Fiction: la veritàLaureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate. libero.it

Trovato morto sul balcone di casa con ferite di arma da taglioA chiamare i soccorsi un parente dell'uomo, che aveva 55 anni. I carabinieri non escludono nessuna ipotesi, anche quella di un gesto volontario ... rainews.it

Sarno, lite all’esterno di un locale: due feriti con arma da taglio - facebook.com facebook