Nella notte tra giovedì e venerdì, un giovane di 20 anni è stato ferito con un’arma da taglio in via Etna a Ramacca. Poco prima, un ragazzo di 17 anni è stato denunciato per aver aggredito con un coltello un barista nel centro del paese. La polizia ha intervenuto sul posto e ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il ferimento in via Etna nella notte. Un 20enne è rimasto ferito con un’arma da taglio nella notte tra giovedì e venerdì a Ramacca, in via Etna. Per l’episodio i carabinieri della stazione locale hanno denunciato un 17enne del posto con le accuse di lesioni personali aggravate e porto di armi o oggetti atti ad offendere. La Procura per i Minorenni di Catania ha disposto gli atti di competenza per il deferimento del giovane all’autorità giudiziaria. La ricostruzione dell’aggressione. Secondo quanto emerso dalle indagini, il 20enne lavorava come barista in un locale vicino a via E. Fermi quando, durante la serata, sarebbe stato provocato e deriso da un gruppo di sei ragazzi.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Aggredisce un barista con un coltello a Ramacca, denunciato un 17enne

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