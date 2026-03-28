Rapinava coetanei minacciandoli con il coltello denunciato 17enne pluripregiudicato

La polizia di Bergamo ha perquisito l’abitazione di un 17enne italiano, residente in città, sospettato di aver commesso diverse rapine ai danni di coetanei. Il giovane è già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali. Durante le indagini, sono stati trovati elementi che collegano il minorenne alle rapine, in cui avrebbe minacciato le vittime con un coltello.

L’OPERAZIONE. La polizia di stato di Bergamo ha eseguito una perquisizione nell’abitazione di un minorenne di 17 anni, italiano e residente in città, ritenuto responsabile di diverse rapine aggravate ai danni di coetanei. L’attività, coordinata dalla Procura della Repubblica e condotta dalla squadra mobile della questura di Bergamo, è partita da un recente episodio avvenuto nel centro cittadino. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 17enne italiano avrebbe agito sfruttando la forza intimidatrice derivante dal possesso di armi, in particolare coltelli. pistola scacciacani calibro 9 mm, oltre a diversi oggetti ritenuti rubati. Tra... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Rapinava coetanei minacciandoli con il coltello, denunciato 17enne pluripregiudicato Articoli correlati Rapine a coetanei in città, a casa 25 martelletti frangi-vetro: denunciato un 17enneLa Polizia di Stato di Bergamo, nella giornata di venerdì 27 marzo 2026, ha eseguito una perquisizione domiciliare finalizzata alla ricerca di armi e... Volterra, giovane denunciato per aver minacciato coetanei con un coccio di vetroVolterra, 16 marzo 2026 – Nel pomeriggio dello scorso 13 marzo, i carabinieri della compagnia di Volterra hanno condotto un servizio di controllo...