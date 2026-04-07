Lite tra giovanissimi con coltello e pistola a San Donato | arrestato un 17enne e denunciato un 14enne VIDEO

Nella serata di Pasqua, nella zona di San Donato, si è verificato un episodio che ha coinvolto alcuni giovanissimi. Due adolescenti hanno avuto una lite, che è degenerata in uno scontro fisico con l’uso di armi da fuoco e da taglio. La polizia è intervenuta e ha arrestato un 17enne con l’accusa di tentato omicidio e porto abusivo di arma da sparo, mentre un 14enne è stato denunciato.

Il diverbio è nato tra un 14enne e un 18enne: il primo ha accoltellato il secondo, poi interviene un altro giovane che spara al ragazzino Dalla lite allo scontro fisico, finito a coltellate e a colpi di pistola. È il grave episodio avvenuto la sera di Pasqua nella zona di San Donato, che ha portato all’arresto di un 17enne da parte della polizia, con l’accusa di tentato omicidio e porto abusivo di arma da sparo. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, tutto è iniziato intorno alle 19 del 5 aprile, quando due giovani, di 18 e 14 anni, già protagonisti di discussioni nei giorni precedenti, si sono incontrati in strada e sono venuti rapidamente alle mani. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Lite tra giovanissimi, 17enne accoltellato a Sant’AntimoUn 17enne è stato ferito al gluteo a Sant'Antimo (Napoli), non è grave; sarebbe avvenuto durante un litigio tra giovanissimi, indaga la Polizia.

Leggi anche: Como, spaccio di hashish tra giovanissimi: denunciato 17enne che vendeva droga agli amici

Temi più discussi: Ragazzo accoltellato in faccia per il giubbotto e il cellulare: la violenta rapina nel Milanese; Sangue in centro: lite in discoteca finisce a coltellate. Fermati due giovani; San Donato, lo sfregiano in fronte per rubargli telefono e giubbotto: 24enne finisce in ospedale; Aggredito e accoltellato dal branco in strada: finisce in ospedale.

Lite tra giovanissimi con coltello e pistola, arrestato un 17enneLite tra giovanissimi finisce a coltellate e a colpi di pistola. È quanto accaduto nel pomeriggio di Pasqua a Pescara, nel quartiere San Donato. (ANSA) ... ansa.it

Lite tra giovanissimi con coltello e pistola a San Donato: arrestato un 17enne e denunciato un 14enne [VIDEO]Il diverbio è nato tra un 14enne e un 18enne: il primo ha accoltellato il secondo, poi interviene un altro giovane che spara al ragazzino ... ilpescara.it

CRONACA Lite tra giovanissimi con coltello e pistola a San Donato: arrestato un 17enne e denunciato un 14enne Notizia e video https://cityne.ws/aKgs1 - facebook.com facebook