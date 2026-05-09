Nel primo pomeriggio di sabato, in un autobus di linea nel comune di Stroncone, vicino a Terni, una donna di 44 anni è stata aggredita con un martello dal marito. L’uomo, già sottoposto a misura di protezione nota come “codice rosso”, ha colpito la moglie durante il viaggio. La donna è rimasta ferita, mentre l’aggressore è stato arrestato sul posto dalle forze dell’ordine.

Dramma nel primo pomeriggio di sabato a Stroncone, piccolo comune a pochi chilometri da Terni, dove una donna di 44 anni è stata brutalmente aggredita dal marito a bordo di un autobus di linea. L’uomo, un operaio di 43 anni originario del Marocco, l’avrebbe colpita prima con violenza a mani nude e poi con un martello, riducendola in fin di vita davanti ai passeggeri del mezzo. La vittima è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Santa Maria di Terni con l’elisoccorso Nibbio. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime e la donna si trova ora ricoverata in rianimazione con prognosi riservata. Dopo l’aggressione il marito è fuggito nelle campagne circostanti ed è attualmente ricercato dai carabinieri.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Aggredisce la moglie a martellate su un autobus a Terni: il marito era già sotto “codice rosso”

Notizie correlate

Terni, donna aggredita a martellate su un autobus di linea: è gravissimaPaura a Santa Lucia di Stroncone, vicino Terni: una 44enne è stata colpita più volte alla testa con un martello su un autobus di linea.

Si strappa il braccialetto elettronico e prende a martellate la moglie sul bus: la donna è grave. L’aggressione a Terni e la fuga del maritoUna donna di 43 anni è stata colpita ripetutamente alla testa con un martello mentre si trovava a bordo di un autobus di linea a Stroncone, in...