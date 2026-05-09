In diverse nazioni africane, i social media stanno diventando il principale canale di informazione per i giovani, sostituendo progressivamente i mezzi di comunicazione tradizionali. I creator online spesso ottengono più fiducia rispetto ai telegiornali, grazie alla loro capacità di coinvolgere e condividere contenuti direttamente attraverso piattaforme come Instagram e TikTok. Inoltre, molti giovani preferiscono seguire influencer che parlano di cucina o intrattenimento anziché dedicarsi allo studio o all’attività scolastica.

? Punti chiave Come fanno i creator a superare la credibilità dei telegiornali tradizionali?. Perché i giovani africani preferiscono la cucina di un influencer allo studio?. Quali rischi corre la democrazia con il divario digitale nelle zone rurali?. Chi sono le professioniste che trasformano TikTok in una scuola di politica?.? In Breve Nigeria 61%, Kenya 58% e Sudafrica 39% degli utenti seguono i creator per notizie.. Keter Valerie raggiunge 3,7 milioni di visualizzazioni su Instagram con contenuti storici.. Il 21% delle famiglie sudafricane non ha accesso a internet secondo censimento 2022.. Il professore Sisanda Nkoala osserva il tramonto dell'aggregazione sociale tramite telegiornali serali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Africa: i social media guidano l’informazione dei giovani

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