Giovani e informazione nell'era dei social. Il report della Reuters

Un nuovo rapporto della Reuters analizza come il rapporto tra i giovani e l’informazione sia evoluto negli ultimi dieci anni, con un focus particolare sull’impatto dei social media. Lo studio evidenzia come le piattaforme digitali siano diventate il principale canale di accesso alle notizie per questa fascia di età, modificando le modalità di consumo e di diffusione delle informazioni.

Come cambia il rapporto tra giovani e informazione nell’era dei social. La ricerca dell’agenzia di stampa Reuters conferma il cambio di scenario avviato già 10 anni fa. Servizio di Andrea Domaschio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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