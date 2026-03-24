In Iran, il dibattito pubblico si intensifica tra restrizioni e diffusione di informazioni attraverso i social media, che sono diventati uno strumento centrale per condividere immagini e video. La presenza di contenuti autentici e generati dall’intelligenza artificiale rende difficile distinguere la realtà dalla finzione, contribuendo a una crescente complessità nel panorama comunicativo. La questione si inserisce in un contesto di controlli e limitazioni ufficiali sui mezzi di informazione.

Siamo in piena era social media, sommersi da immagini e video sia veri sia generati con l’intelligenza artificiale. Eppure dal primo grande conflitto che coinvolge gli Stati Uniti e Israele contro l’Iran si hanno meno informazioni di quelle ricevute durante la guerra in Vietnam. Ci troviamo di fronte a una vera e propria black box, una scatola nera informativa, così la definisce una accurata analisi di Bloomberg. Mentre in Vietnam, ricorda l’approfondimento, i giornalisti avevano quasi accesso illimitato alle zone di guerra, oggi, pur vivendo in un mondo iperconnesso, questo non accade più. In Iran, nelle settimane successive all’intensificarsi delle ostilità, le autorità hanno imposto blackout quasi totali di internet. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Iran, tra restrizioni e informazione. Ecco la prima guerra dell’era dei social media

Articoli correlati

RietiLife supera i 100.000 follower: social media come ponte tra comunità e informazione locale.Rieti si connette e cresce attraverso i social media, superando la soglia dei 100.

Leggi anche: Spagna: Musk, 'Sanchez tiranno e traditore' a causa restrizioni sui social media

Tutti gli aggiornamenti su Iran tra restrizioni e informazione...

Temi più discussi: Araghchi: Hormuz chiuso solo per navi nemici. Raid Usa sull'isola di Kharg; Mieli sulla chiusura dello stretto di Hormuz: Non è colpa di Trump, l’Iran lo sta militarizzando; VIDEO| In Iran fuochi, spari e Lunga vita allo Scià: gente in strada fa festa e sfida le restrizioni; Guerra in Iran preoccupa Zelensky: Ritarda colloqui con Russia e divide alleati.

Cosa sappiamo di questi presunti negoziati tra Stati Uniti e IranMolto poco per ora, oltre a qualche contatto preliminare: Trump dice che sono in corso e molto «produttivi», l'Iran nega che siano mai cominciati ... ilpost.it

Conflitto in Iran: cosa fare in caso di viaggi e voli cancellatiL’attuale conflitto in Medio Oriente sta creando forti disagi a chi ha programmato un viaggio con scalo o destinazione in Iran, Emirati, Qatar, Oman, Israele e Paesi vicini, fino ad arrivare a Cipro. umbria24.it

Segui gli aggiornamenti: ilsole24ore.com/art/trump-parl… #MedioOriente #Trump #Iran #IlSole24Ore x.com

Segui gli aggiornamenti: https://www.ilsole24ore.com/art/trump-parla-colloqui-pace-ma-l-iran-nega-AIKBd27B #MedioOriente #Trump #Iran #IlSole24Ore - facebook.com facebook