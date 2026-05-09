Affi 7 milioni per il nuovo Museo della Guerra Fredda nell’ex base NATO

A Affi sono stati stanziati 7 milioni di euro per il nuovo Museo della Guerra Fredda, situato nell’ex base NATO. Restano ancora 8 milioni di euro da trovare per completare il finanziamento totale del progetto. Sono state definite le tappe per la bonifica dell’area, che prevedono interventi di messa in sicurezza e bonifica dell’ex base. La gestione delle risorse finanziarie e le attività di recupero sono al centro delle prossime discussioni.

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? Punti chiave Come verranno gestiti gli 8 milioni di euro mancanti per il progetto?. Quali saranno le fasi concrete per bonificare l'ex base NATO?. Come cambierà l'economia locale con 100mila visitatori ogni anno?. Chi garantirà il completamento dell'opera oltre i primi fondi stanziati?.? In Breve Fondi del Fondo sviluppo e coesione tramite delibera Cipess per il progetto.. Erogazione del 10% nel 2026 e del 25% entro il 2028.. Collaborazione scientifica con l'Università di Firenze per il valore monumentale.. Necessità di ulteriori 8 milioni di euro per completare l'opera.. Sette milioni di euro sono stati stanziati per trasformare l’ex base NATO West Star di Affi in un museo della Guerra Fredda, secondo quanto emerge dalla legge di conversione del decreto-legge Pnrr pubblicata il 20 aprile 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Affi, 7 milioni per il nuovo Museo della Guerra Fredda nell’ex base NATO ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Affi, 7 milioni per il nuovo museo della Guerra Fredda nella ex base NATO? Cosa scoprirai Come verrà trasformato il bunker antiatomico della ex base NATO? Chi ha garantito i fondi per il recupero del sito? Quando... Da Roma ad Affi, stanziati 7 milioni di euro per il recupero della West StarIeri, 4 maggio, il Comune di Affi ha comunicato lo stanziamento ufficiale di 7 milioni di euro destinati alla bonifica e al primo recupero dell'ex... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Si punta sul recupero dell'ex base Nato West Star (VIDEO), un museo da 100 mila visitatori per il bunker antiatomico: Un momento storico per la comunità; West Star ad Affi: 7 milioni per trasformare l’ex base NATO nel museo della Guerra Fredda; Bunker antiatomico di Affi, sette milioni per trasformare l'ex base Nato West Star in un museo: fine lavori nel 2029; West Star, 7 milioni in tre anni: diventerà il primo museo della Guerra fredda. Bunker West Star di Affi, 7 milioni per trasformare l’ex base Nato in museoIl Bunker West Star di Affi non è più soltanto una grande eredità sotterranea della Guerra Fredda. Con lo stanziamento ufficiale di ... secolo-trentino.com L'ex base Nato diventa Museo della Guerra Fredda, stanziati 7 milioni(ANSA) - VERONA, 04 MAG - I 7 milioni per la bonifica e il primo recupero della ex base Nato West Star ad Affi (Verona) sono ufficialmente stanziati e serviranno a trasformarla in un museo dedicato al ... msn.com Museo della SS Lazio (@Museo_SS_Lazio) / Posts / X x.com Lo squallore e lo spreco della cultura nei musei reddit