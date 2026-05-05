Affi 7 milioni per il nuovo museo della Guerra Fredda nella ex base NATO

Da ameve.eu 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Affi sono stati stanziati 7 milioni di euro per la riqualificazione di un ex bunker antiatomico, parte di una vecchia base NATO. I fondi sono stati assicurati per avviare i lavori di recupero e trasformare il sito in un nuovo museo dedicato alla Guerra Fredda. Questa iniziativa mira a conservare il patrimonio storico e a valorizzare un luogo che ha avuto un ruolo strategico durante il periodo di tensione tra le superpotenze.

? Cosa scoprirai Come verrà trasformato il bunker antiatomico della ex base NATO?. Chi ha garantito i fondi per il recupero del sito?. Quando inizieranno i lavori di bonifica e messa in sicurezza?. Quanti visitatori attirerà il nuovo polo culturale di Affi?.? In Breve 700mila euro stanziati nel 2026, pari al primo 10% del totale.. Il sindaco Marco Sega e la deputata Alessia Ambrosi coordinano il progetto.. Il percorso prevede fondi aggiuntivi del 25% entro l'anno 2028.. Il polo mira ad accogliere fino a 100mila visitatori ogni anno.. Sette milioni di euro sono stati stanziati per trasformare la ex base NATO West Star di Affi in un museo dedicato alla Guerra Fredda.🔗 Leggi su Ameve.eu

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