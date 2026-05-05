Affi 7 milioni per il nuovo museo della Guerra Fredda nella ex base NATO

A Affi sono stati stanziati 7 milioni di euro per la riqualificazione di un ex bunker antiatomico, parte di una vecchia base NATO. I fondi sono stati assicurati per avviare i lavori di recupero e trasformare il sito in un nuovo museo dedicato alla Guerra Fredda. Questa iniziativa mira a conservare il patrimonio storico e a valorizzare un luogo che ha avuto un ruolo strategico durante il periodo di tensione tra le superpotenze.