Da Roma ad Affi stanziati 7 milioni di euro per il recupero della West Star

Da veronasera.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Affi ha annunciato che saranno destinati 7 milioni di euro per il recupero e la bonifica dell'ex base Nato West Star, situata nella zona. La decisione è stata comunicata ufficialmente il 4 maggio e riguarda interventi di restauro e messa in sicurezza dell’area, con il fine di avviare il primo recupero della struttura. La cifra stanziata rappresenta un investimento diretto per l’intervento sull’area.

Ieri, 4 maggio, il Comune di Affi ha comunicato lo stanziamento ufficiale di 7 milioni di euro destinati alla bonifica e al primo recupero dell'ex base Nato West Star. Le risorse finanziarie sono state inserite nella legge di conversione del decreto-legge Pnrr, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il.🔗 Leggi su Veronasera.it

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