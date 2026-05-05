Da Roma ad Affi stanziati 7 milioni di euro per il recupero della West Star

Il Comune di Affi ha annunciato che saranno destinati 7 milioni di euro per il recupero e la bonifica dell'ex base Nato West Star, situata nella zona. La decisione è stata comunicata ufficialmente il 4 maggio e riguarda interventi di restauro e messa in sicurezza dell’area, con il fine di avviare il primo recupero della struttura. La cifra stanziata rappresenta un investimento diretto per l’intervento sull’area.

Ieri, 4 maggio, il Comune di Affi ha comunicato lo stanziamento ufficiale di 7 milioni di euro destinati alla bonifica e al primo recupero dell'ex base Nato West Star. Le risorse finanziarie sono state inserite nella legge di conversione del decreto-legge Pnrr, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Leggi anche: Sicilia, stanziati 54 milioni di euro per incentivare le aziende ad assumere dipendenti del territorio Leggi anche: “Mitigazione del rischio da erosione costiera” (costa alta). 26 milioni di euro stanziati per difesa della costa in tutta la Puglia Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Da Roma ad Affi, stanziati 7 milioni di euro per il recupero della West Star; Si punta sul recupero dell'ex base Nato West Star (VIDEO), un museo da 100 mila visitatori per il bunker antiatomico: Un momento storico per la comunità; West Star, 7 milioni in tre anni: diventerà il primo museo della Guerra fredda; L'ex base Nato diventa Museo della Guerra Fredda, stanziati 7 milioni. Bunker West Star di Affi, 7 milioni per trasformare l’ex base Nato in museoIl Bunker West Star di Affi non è più soltanto una grande eredità sotterranea della Guerra Fredda. Con lo stanziamento ufficiale di ... secolo-trentino.com L'ex base Nato diventa Museo della Guerra Fredda, stanziati 7 milioni(ANSA) - VERONA, 04 MAG - I 7 milioni per la bonifica e il primo recupero della ex base Nato West Star ad Affi (Verona) sono ufficialmente stanziati e serviranno a trasformarla in un museo dedicato al ... msn.com Il Presidente Flavio Pasini ha partecipato oggi all'incontro di aggiornamento sul progetto di musealizzazione dell'ex base West Star di Affi. "Passare dalla gestione di un bene chiuso, che genera spese senza produrre valore, a un progetto di musealizzazione s - facebook.com facebook