Cateto e Ipotenusa sono stati i protagonisti della puntata del 9 maggio di Affari Tuoi. Valiant Omar Cateto, dal nome tanto curioso quanto memorabile, si è trovato a vivere una partita sorprendentemente fortunata. All’inizio, però, il percorso sembrava destinato al peggio perché il concorrente ha messo a segno un colpo sbagliato dopo l’altro. Alla fine, il concorrente ligure è arrivato alla Regione Fortunata e proprio lì la situazione si è completamente ribaltata, permettendogli di tornare a casa con un ricco montepremi. E il merito, questa volta, è stato soprattutto di Herbert Ballerina. Valiant Omar Cateto si è presentato ad Affari Tuoi insieme alla sorella Dafne Georgia Ipotenusa.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Affari Tuoi, Valiant Omar Cateto vince alla Regione Fortunata grazie a Herbert Ballerina

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