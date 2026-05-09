Aeroporto anche la tratta da Parma a Palermo diventa annuale | i giorni e gli orari

Un collegamento aereo tra Parma e Palermo diventa operativo tutto l'anno, offrendo nuove possibilità di viaggio per chi vive nel parmense o desidera visitare la Sicilia. La compagnia aerea ha annunciato i giorni e gli orari di operatività di questa tratta, che sarà disponibile con frequenza annuale, ampliando le opzioni di viaggio tra le due località. La novità riguarda sia i residenti che i turisti interessati a spostarsi tra queste destinazioni.

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C'è una novità rilevante per i cittadini siciliani residenti nel Parmense e per tutti quelli che intendono raggiungere l'isola. Si potrà raggiungere direttamente dall'aeroporto di Parma, anche nel periodo invernale. Anche la tratta in direzione Palermo, gestita da Ryanair, diventa infatti annuale.🔗 Leggi su Parmatoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Diventa operativa la tratta che dall'aeroporto Catullo porta ad AalborgScende in pista oggi, giovedì 30 aprile, il primo volo operato da Volotea dall'aeroporto Catullo alla volta di Aalborg, che segna così l’avvio del... Aeroporto, in vendita i voli per la tratta Parma-Londra: saranno il giovedì e la domenicaRyanair ha messo in vendita i biglietti per i voli della tratta Parma- Londra Stansted. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Aeroporto, anche la tratta da Parma a Palermo diventa annuale: i giorni e gli orari; Raccordo aeroporto-stazione, parte ufficialmente il cantiere da 161 milioni di euro; Aeroporti sardi, firmato term sheet per la gestione unica degli aeroporti sardi; Aeroporti inutili: ne abbiamo uno ogni 50 chilometri. FLIBCO RADDOPPIA A COMO: AL VIA LA NUOVA TRATTA DIRETTA VERSO L’AEROPORTO DI BERGAMO ORIO AL SERIO CON PARTENZE FREQUENTI OGNI GIORNODopo il successo della linea per Malpensa, Flibco amplia la sua presenza sul territorio comasco con un nuovo collegamento diretto verso Orio al Serio: partenze frequenti tutti i giorni e un servizio s ... laprovinciadicomo.it Nuova tratta ferroviaria dall’aeroporto di Malpensa a GallarateC’è un treno in più, a collegare l'aeroporto di Malpensa e Gallarate sulla nuova tratta che consente di raggiungere il Terminal 2 in 8 minuti e il Terminal 1 in un quarto d’ora. Prezzo del biglietto 4 ... milano.repubblica.it Car valet dell’aeroporto di Ciampino. Le irregolarità, chi c’è dietro e quanto si guadagna ift.tt/IxoVEAv x.com