Diventa operativa la tratta che dall' aeroporto Catullo porta ad Aalborg
Oggi, giovedì 30 aprile, è decollato il primo volo di Volotea che collega l'aeroporto Catullo di Verona con Aalborg, in Danimarca. Si tratta dell'inizio di un nuovo collegamento aereo che rimarrà attivo per tutta la stagione estiva 2026. La partenza di oggi segna l'apertura ufficiale di questa rotta, che consentirà ai passeggeri di raggiungere la destinazione nordica partendo da Verona.
Scende in pista oggi, giovedì 30 aprile, il primo volo operato da Volotea dall'aeroporto Catullo alla volta di Aalborg, che segna così l’avvio del nuovo collegamento tra Verona e la Danimarca per la stagione estiva 2026. La rotta sarà attiva con una frequenza alla settimana, ogni giovedì. Con.🔗 Leggi su Veronasera.it
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