Aeroporto in vendita i voli per la tratta Parma-Londra | saranno il giovedì e la domenica
Da giugno, i passeggeri potranno acquistare i biglietti per i voli tra l’aeroporto di Parma e Londra Stansted, operati da Ryanair. La compagnia ha aperto le vendite e il primo volo è programmato per il 4 giugno. I voli saranno disponibili il giovedì e la domenica, offrendo nuove opzioni di collegamento tra le due città.
Ryanair ha messo in vendita i biglietti per i voli della tratta Parma- Londra Stansted. Si inizia il 4 giugno con il primo volo. Dal 25 ottobre al 25 marzo. Sono 44 rotazioni, un totale di 16 632 posti disponibili, ovvero poco più di 8000 posti in vendita in entrata su Parma ed altrettanti in.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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