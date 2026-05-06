Aeroporto in vendita i voli per la tratta Parma-Londra | saranno il giovedì e la domenica

Da giugno, i passeggeri potranno acquistare i biglietti per i voli tra l’aeroporto di Parma e Londra Stansted, operati da Ryanair. La compagnia ha aperto le vendite e il primo volo è programmato per il 4 giugno. I voli saranno disponibili il giovedì e la domenica, offrendo nuove opzioni di collegamento tra le due città.