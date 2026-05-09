Aereo travolge un uomo sulla pista Tragedia e quel mistero sulla vittima

Un incidente insolito si è verificato durante le operazioni di decollo di un aereo passeggeri, quando quest’ultimo ha investito una persona presente sulla pista. L’evento ha causato una frenata improvvisa, con fumo e l’attivazione immediata dei soccorsi. La vittima, ancora senza identità ufficiale, è stata coinvolta in questa scena drammatica. L’incidente rappresenta un episodio raro nel settore dell’aviazione civile degli ultimi anni.

Un episodio rarissimo, quasi senza precedenti nella storia recente dell’aviazione civile. Un aereo passeggeri in fase di decollo ha investito una persona che si trovava sulla pista, dando origine a una scena drammatica fatta di frenata improvvisa, fumo e soccorsi d’emergenza. Tutto è accaduto nella serata di venerdì 8 maggio, quando un velivolo della compagnia low cost Frontier Airlines stava accelerando per il decollo. In pochi istanti, la situazione è precipitata: il comandante ha comunicato alla torre di controllo di aver colpito un uomo presente sulla pista. L’episodio è avvenuto negli Stati Uniti, all’aeroporto internazionale di Denver. Coinvolto il volo 4345, un Airbus A321 diretto a Los Angeles.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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