India incendio al motore di un aereo Swiss diretto a Zurigo | sei feriti volo evacuato sulla pista

Un incendio è scoppiato in uno dei motori di un Airbus A330-300 di Swiss all’aeroporto internazionale Indira Gandhi di Nuova Delhi, costringendo l’aereo a interrompere il decollo diretto a Zurigo. Sei passeggeri sono rimasti feriti durante l’incidente e sono stati assistiti sul posto. L’aereo è stato evacuato sulla pista e le autorità aeroportuali hanno avviato le verifiche sul caso.

L'incidente è avvenuto all’aeroporto internazionale Indira Gandhi di Nuova Delhi, dove un Airbus A330-300 di Swiss diretto a Zurigo è stato costretto a interrompere il decollo per un presunto incendio a uno dei due motori: feriti sei passeggeri.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Incendio a Milano, evacuato un palazzo: sei persone in ospedaleÈ successo in via Ciriè all'alba di martedì 24 marzo, sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, il 118 e la polizia Le fiamme e... Incendio in via Ciriè: palazzo evacuato e sei persone intossicateMilano, 24 marzo 2026 – Paura nella notte in via Cirié, nel quartiere Niguarda, zona nord di Milano.