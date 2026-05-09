Un aereo è precipitato su una strada in prossimità di una località della provincia di Livorno, colpendo un’auto che si trovava nel suo percorso. Tre persone sono state coinvolte nell’incidente, ma nessuna di esse ha riportato ferite gravi. L’incidente si è verificato in un’area trafficata, e sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e avviare le verifiche del caso.

Un piccolo aereo da turismo con due persone a bordo, decollato nella mattinata di sabato 9 maggio dall'aeroporto di Tassignano (Lucca), è precipitato e ha compiuto un atterraggio di fortuna, intorno alle 14, sulla vecchia Aurelia a Cecina (Livorno), all'altezza di via dei Parmigiani, colpendo un'auto che stava transitando. Fortunatamente non ci sono vittime o feriti gravi: due persone, marito e moglie era a bordo dell'aereo da turismo, mentre un uomo era sull'auto che è stata colpita. Tranciati anche dei cavi elettrici. Il velivolo, andato completamente distrutto nell'impatto, è un biposto ad ala alta, un Tecnam P92 a elica decollato da Tassignano.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Aereo precipita in strada e colpisce un'auto

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