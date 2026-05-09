Aereo investe pedone in aeroporto | caos dopo il dramma Video

Un incidente si è verificato in un grande aeroporto americano durante le fasi di decollo di un aereo passeggeri. Un pedone si trovava nell’area operativa dello scalo e, per cause non ancora chiarite, è stato investito dall’aereo in partenza. La situazione ha causato momenti di confusione e l’interruzione temporanea delle attività sull’aeroporto. Sul posto sono intervenuti prontamente i servizi di emergenza e le forze dell’ordine.

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