Aereo investe pedone in aeroporto | caos dopo il dramma Video
Un incidente si è verificato in un grande aeroporto americano durante le fasi di decollo di un aereo passeggeri. Un pedone si trovava nell’area operativa dello scalo e, per cause non ancora chiarite, è stato investito dall’aereo in partenza. La situazione ha causato momenti di confusione e l’interruzione temporanea delle attività sull’aeroporto. Sul posto sono intervenuti prontamente i servizi di emergenza e le forze dell’ordine.
Momenti di panico sulla pista di un importante aeroporto americano, dove un aereo passeggeri in fase di decollo ha investito una persona presente nell’area operativa dello scalo. L’incidente è avvenuto in tarda serata e ha provocato l’immediata sospensione del volo, mentre a bordo del velivolo si trovavano oltre duecento persone. Secondo le prime informazioni diffuse dalle autorità aeroportuali e dalla compagnia aerea coinvolta, il velivolo stava completando le manovre preliminari alla partenza quando è avvenuto l’impatto. La dinamica esatta resta ancora da chiarire e al momento non sono stati diffusi dettagli ufficiali sulle condizioni della persona investita.🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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