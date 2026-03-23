Lo scontro in pista tra un aereo e un veicolo all’aeroporto di New York – Il video

Nella notte di lunedì 23 marzo un aereo di Air Canada Express si è scontrato con un veicolo a terra durante l’atterraggio all’aeroporto Fiorello LaGuardia di New York. L’incidente ha causato la chiusura dell’aeroporto. L’aereo, un CRJ-900 proveniente da Montreal, ha colpito il veicolo a una velocità di circa 39 kmh (24 miglia orarie), ha riferito Flightradar24. Il jet era operato da Jazz Aviation, partner regionale di Air Canada. Lo scontro in pista tra un aereo e un veicolo. La Federal Aviation Administration (FAA) statunitense ha emesso un ordine di fermo a terra per tutti gli aerei presenti all’aeroporto fino alle 05:30 GMT, secondo un avviso dell’ente regolatore. 🔗 Leggi su Open.online

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