Investe pedone dopo lite e ripassa sul corpo più volte orrore a Verona | il video che incastra il 54enne

A San Bonifacio, un uomo di 54 anni ha investito ripetutamente un pedone dopo una lite, poi è tornato sul corpo del passante più volte. Il fatto si è verificato venerdì 20 febbraio, lasciando testimoni scioccati. Il video dell’incidente mostra l’uomo che urla e aggredisce il pedone, mentre la vittima giace a terra. Poco dopo, il 54enne ha tentato di colpire anche un altro uomo, suscitando grande allarme nel quartiere. La polizia sta indagando sulla vicenda.