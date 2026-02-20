Investe pedone dopo lite e ripassa sul corpo più volte orrore a Verona | il video che incastra il 54enne
A San Bonifacio, un uomo di 54 anni ha investito ripetutamente un pedone dopo una lite, poi è tornato sul corpo del passante più volte. Il fatto si è verificato venerdì 20 febbraio, lasciando testimoni scioccati. Il video dell’incidente mostra l’uomo che urla e aggredisce il pedone, mentre la vittima giace a terra. Poco dopo, il 54enne ha tentato di colpire anche un altro uomo, suscitando grande allarme nel quartiere. La polizia sta indagando sulla vicenda.
La terribile sequenza oggi, venerdì 20 febbraio, a San Bonifacio, in provincia di Verona. Un 55enne è stato investito più volte da un 54enne con cui aveva avuto una discussione poco prima e che poco dopo ha cercato di colpire anche un altro uomo ed è ora accusato di omicidio e tentato omicidio.🔗 Leggi su Fanpage.it
