Aereo di linea investe una persona in pista

Un Airbus A321 della Frontier Airlines stava per partire dall'aeroporto di Denver quando ha investito una persona presente sulla pista. L'incidente è avvenuto durante le operazioni di preparazione al decollo. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza e le autorità aeroportuali. Al momento, non sono stati diffusi dettagli sulle condizioni della persona coinvolta o sulle cause dell'incidente. Le indagini sono in corso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Un aereo della compagnia low cost Frontier Airlines ha interrotto il decollo nella tarda serata di venerdì 8 maggio all'aeroporto internazionale di Denver dopo aver investito una persona che si trovava sulla pista, in un incidente che ha provocato anche un principio di incendio a uno dei motori e il ferimento lieve di almeno un passeggero. Secondo quanto riferito dallo scalo statunitense, il volo 4345 ha segnalato di aver "travolto un pedone durante il decollo" intorno alle 23:19 locali (le 7:19 del 9 maggio in Italia). Secondo l'emittente Abc News, che cita un funzionario rimasto anonimo, la persona investita sarebbe stata almeno parzialmente risucchiata da uno dei motori dell'aereo.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Aereo di linea investe una persona in pista ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX How to Level Up Your Life Using Simple Billionaire Principles Notizie correlate Leggi anche: Frecciarossa investe e uccide una persona, bloccato il Lecce-Milano Pisa, treno AV investe una persona: blocchi e disagi in stazione? Cosa scoprirai Come sono intervenuti i soccorsi per estrarre il ferito dai binari? Perché gli inquirenti ipotizzano un gesto volontario della... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: La Regione Calabria investe circa 50 milioni di euro tra PR e FSC per rivoluzionare il modo di viaggiare sul territorio; Congonhas, disastro sfiorato a San Paolo: due aerei di linea a 22 metri; Lufthansa investe 70 milioni di euro sui servizi premium lungo raggio; Ryanair investe su Ancona e bussa al Montani: Cerchiamo migliaia di dipendenti: piloti, ingegneri, tecnici... Individuata una nuova variante di cyberattacco agli aerei di lineaUn gruppo di ricercatori dell'Università di Genova dimostra che le anomalie registrate nel sistema anticollisione degli aerei in atterraggio a Washington il primo marzo 2025 sono compatibili con una ... ansa.it Aerei, falle nel sistema anticollisioni: scoperta nuova variante di cyberattaccoDopo aver scoperto alcune pericolose vulnerabilità sul TCAS, il sistema anticollisione obbligatorio su tutti gli aerei di linea, i ricercatori dell’Università di Genova e del CASD – Scuola Superiore ... rainews.it Disastro aereo in Cina, la lite e quei 18 secondi di "lotta" tra piloti #cina x.com