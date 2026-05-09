Aereo di linea investe una persona in pista
Un Airbus A321 della Frontier Airlines stava per partire dall'aeroporto di Denver quando ha investito una persona presente sulla pista. L'incidente è avvenuto durante le operazioni di preparazione al decollo. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza e le autorità aeroportuali. Al momento, non sono stati diffusi dettagli sulle condizioni della persona coinvolta o sulle cause dell'incidente. Le indagini sono in corso.
Un aereo della compagnia low cost Frontier Airlines ha interrotto il decollo nella tarda serata di venerdì 8 maggio all'aeroporto internazionale di Denver dopo aver investito una persona che si trovava sulla pista, in un incidente che ha provocato anche un principio di incendio a uno dei motori e il ferimento lieve di almeno un passeggero. Secondo quanto riferito dallo scalo statunitense, il volo 4345 ha segnalato di aver "travolto un pedone durante il decollo" intorno alle 23:19 locali (le 7:19 del 9 maggio in Italia). Secondo l'emittente Abc News, che cita un funzionario rimasto anonimo, la persona investita sarebbe stata almeno parzialmente risucchiata da uno dei motori dell'aereo.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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