frecciarossa investe e uccide una persona bloccato il lecce milano

Questa mattina, intorno alle 6.10, si è verificato un incidente lungo la stazione ferroviaria di San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi. Un treno Frecciarossa ha investito una persona, provocandone il decesso. L'incidente ha causato la sospensione della circolazione sulla linea tra Lecce e Milano, con i treni che sono stati bloccati per le operazioni di soccorso e accertamenti.

Tragedia questa mattina (26 aprile 2026) attorno alle 6.10 lungo la stazione ferroviaria di San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi: una persona è stata investita e uccisa al passaggio del treno Frecciarossa partito da Lecce alle 5.55 per arrivare a Milano alle 14.25. Identificazione difficile Il convoglio è rimasto fermo a San Pietro, bloccato il binario direzione Nord. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118, con la Polfer e i carabinieri della stazione di San Pietro. Le condizioni in cui è stata ridotta la persona impediscono al momento l'identificazione, da stabilire se si sia trattato di un gesto spontaneo della vittima o di un incidente.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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