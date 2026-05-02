A Pisa, un incidente in cui un treno ad alta velocità ha investito una persona ha causato blocchi e disagi alla stazione. I soccorsi sono intervenuti per estrarre il ferito dai binari. Le forze dell'ordine stanno lavorando per chiarire la dinamica, ipotizzando che il gesto possa essere stato volontario. La stazione ha subito temporanei disservizi a causa dell’accaduto.

? Cosa scoprirai Come sono intervenuti i soccorsi per estrarre il ferito dai binari?. Perché gli inquirenti ipotizzano un gesto volontario della vittima?. Quali sono le dinamiche che la Polizia Ferroviaria sta ricostruendo?. Come sono stati gestiti i dieci collegamenti bloccati stamattina?.? In Breve Intervento dei Vigili del Fuoco e del 118 per il recupero sui binari.. Blocco totale della circolazione per circa un'ora con dieci collegamenti scali.. Polizia Ferroviaria indaga per verificare l'ipotesi di un gesto volontario.. Servizio ferroviario ripreso gradualmente dopo i ritardi nella stazione di Pisa.. Un treno Alta Velocità diretto verso Firenze ha investito una persona intorno alle 9 di stamattina, sabato 2 maggio, presso la stazione centrale di Pisa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pisa, treno AV investe una persona: blocchi e disagi in stazione

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