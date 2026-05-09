Adunata Alpini tentano il furto allo stand dell' Esercito Spoiler | finisce malissimo

Quattro giovani tra i 21 e i 25 anni sono stati fermati durante la notte mentre tentavano di entrare nello stand dell’Esercito allestito in occasione della 97ª Adunata degli Alpini nei giardini di Brignole. Avevano scavalcato le transenne che delimitavano l’area, probabilmente con l’intenzione di compiere un furto. La loro azione si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine.

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