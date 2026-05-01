Il 1° maggio 2026, il teatro Remondini di Bassano ospiterà un concerto dei cori alpini, un appuntamento che anticipa l’adunata nazionale degli alpini prevista a Genova. L’evento coinvolge le comunità locali e rappresenta un momento di preparazione per la grande manifestazione che si terrà in Liguria. I cori si esibiranno in un concerto che sarà aperto al pubblico, con un programma dedicato alla tradizione alpina.

? Cosa sapere Il 1 maggio 2026 il Remondini di Bassano ospita il concerto dei cori alpini.. L'evento prepara le comunità locali all'imminente adunata nazionale degli alpini a Genova.. Venerdì 1 maggio 2026 alle ore 20:45, il Remondini di Bassano del Grappa ospiterà un concerto corale che vede protagonisti il gruppo Edelweiss dell’Ana Monte Grappa sotto la direzione di Massimo Squizzato, il Coro Vanoi di Canal San Bovo e il coro sezionale degli alpini di Udine. L’atmosfera che si respira tra i vicoli del borgo è quella della grande attesa, un sentimento che lega le famiglie e le generazioni di alpini in vista dell’imminente adunata nazionale prevista a Genova.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bassano, il concerto dei cori alpini in vista dell’adunata di Genova

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