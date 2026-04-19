Scuole chiuse per l' Adunata degli Alpini Flc Cgil non ci sta | Garantire il diritto allo studio

Le scuole sono state chiuse in occasione dell’Adunata degli Alpini, una decisione che ha suscitato reazioni da parte del Flc Cgil, che ha chiesto di garantire il diritto allo studio. In una dichiarazione, il sindacato ha sottolineato come l’istruzione debba rimanere una priorità, anche durante eventi importanti per la città, e ha invitato a organizzare queste occasioni senza interrompere le attività scolastiche.

"Il diritto all’istruzione deve rimanere una priorità, anche in presenza di eventi rilevanti per la città che devono essere organizzati senza incidere sul regolare svolgimento delle attività scolastiche". Così il sindacato Flc Cgil Genova dopo l'annuncio della chiusura delle scuole per l'Adunata.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate L’Abruzzo dona otto autobus a Leopoli per garantire il diritto allo studio degli studenti ukrainiOtto autobus interurbani in partenza dall’Abruzzo verso Leopoli, in Ucraina, per sostenere il trasporto pubblico in una fase in cui la mobilità è... Adunata Alpini: scuole e palestre per ospitare il raduno, a rischio chiusura trenta istitutiAttese fino a 400 mila presenze per l’Adunata nazionale degli Alpini dall’8 al 10 maggio: una trentina di palestre scolastiche già individuate per... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Docenti, amministrativi e collaboratori scolastici in sciopero. Il Pacinotti Archimede rischia la paralisi; Proteste a scuola, preside denuncia professori, sindacalista e giornalista (otto querele): inchiesta per stalking al Colombatto di Torino. Adunata degli Alpini e scuole chiuse, Flc CGIL: Diritto all’istruzione deve rimanere una priorità anche in presenza di eventi rilevanti per la cittàIl sindacato contesta la chiusura delle scuole per la tre giorni dell’evento: La scelta della chiusura di tutte le scuole non può essere calata dall’alto ... lavocedigenova.it VALDITARA AUTONOMIA Scuola, FLC CGIL contro Valditara: Violata l’autonomia scolasticaLa FLC CGIL accusa il ministro Valditara di aver nuovamente utilizzato il registro elettronico delle scuole senza il consenso degli istituti ... statoquotidiano.it , Venti anni di storia del sindacato della conoscenza attraverso la voce del segretario generale di FLC CGIL Calabria #20annidiflc - facebook.com facebook