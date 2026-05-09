Adunata Alpini domenica la grande sfilata | programma orari percorso e strade chiuse

Domenica 10 maggio 2026 si svolgerà la grande sfilata degli Alpini nel centro di Genova. La manifestazione prevede un percorso preciso con alcune strade chiuse al traffico durante tutta la giornata. Sono stati annunciati orari e dettagli sul programma della sfilata, che coinvolgerà diverse aree della città, attirando un gran numero di partecipanti e spettatori.

Domenica 10 maggio 2026 è il momento della grande sfilata degli Alpini per le vie del centro di Genova. Il momento clou della 97esima Adunata Nazionale che ha portato l'onda verde in città, una una vera e propria invasione di Penne Nere che si avvicina ora all'ultima giornata di festa insieme ai.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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