Adunata Alpini Genova 2026 ecco il programma | sfilata mostre villaggio e ticket speciale Amt

A Genova si avvicina l’Adunata degli Alpini del 2026, con un programma che prevede una sfilata, mostre, un villaggio e un biglietto speciale per il trasporto pubblico. La città si prepara ad accogliere i partecipanti, con eventi che si svolgeranno per tutta la settimana. La manifestazione mira a coinvolgere i presenti e a promuovere le attività legate alla tradizione alpina.

Preparate le penne nere e scaldate le corde vocali: Genova è pronta a trasformarsi, per una settimana, nella capitale mondiale del cuore alpino. Stamattina a Palazzo San Giorgio è stato svelato il fittissimo calendario della 97esima Adunata Nazionale degli Alpini, che dal 8 al 10 maggio 2026. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Adunata Alpini: scuole e palestre per ospitare il raduno, a rischio chiusura trenta istitutiAttese fino a 400 mila presenze per l’Adunata nazionale degli Alpini dall’8 al 10 maggio: una trentina di palestre scolastiche già individuate per...

Comunicato Stampa: Adunata nazionale degli Alpini 2028I consiglieri regionali Alberto Bozza (Capogruppo di Forza Italia) e Matteo Pressi (Capogruppo di Stefani Presidente) hanno presentato una loro...

Temi più discussi: Scuole chiuse per l’adunata degli alpini a Genova: la decisione sul tavolo delle autorità; Genova riabbraccia gli Alpini dopo 25 anni; Adunata Alpini a Genova: giovani protagonisti della sfilata di domenica 10 maggio; Birra FORST accanto agli Alpini nella prossima Adunata nazionale di maggio, a Genova.

Adunata Alpini Genova 2026: programma e date ufficialiAdunata Alpini Genova 2026: date, programma completo e eventi principali della 97ª edizione con oltre 400mila presenze attese. ligurianotizie.it

Alpini, a Genova dopo 25 anni: paracadutisti, fanfare e la sfilata delle 90mila penne nere. Il programma e l’accoglienza fotogalleryIl padiglione della fiera ospiterà 2mila alpini, mentre saranno coinvolte anche 33 scuole. La sindaca Salis: Chiediamo pazienza ai genovese, ma sarà una grande festa ... genova24.it

Genova la SUPERBA # Adunata degli Alpini 2026 a Genova la **97ª Adunata Nazionale degli Alpini**, organizzata dall’Associazione Nazionale Alpini. ## Il programma: La manifestazione prenderà avvio **venerdì 8 maggio** alle ore 9 con la **cerimonia - facebook.com facebook

Genova, via Corsica chiusa un mese. L’assessore Ferrante: “A rischio anche l’adunata degli alpini” x.com