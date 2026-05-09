Adunata Alpini domenica la grande sfilata | programma orari percorso bus e strade chiuse

Domenica 10 maggio 2026 si terrà la tradizionale sfilata degli Alpini nel centro di Genova. L’evento prevede un percorso che coinvolge diverse strade della zona centrale, con alcune chiusure al traffico e deviazioni per agevolare la manifestazione. Sono previsti orari e dettagli sui bus di collegamento, per consentire ai partecipanti e ai visitatori di pianificare al meglio la giornata.

Domenica 10 maggio 2026 è il momento della grande sfilata degli Alpini per le vie del centro di Genova. Il momento clou della 97esima Adunata Nazionale che ha portato l'onda verde in città, una una vera e propria invasione di Penne Nere che si avvicina ora all'ultima giornata di festa insieme ai.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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Temi più discussi: Adunata Alpini 2026 a Genova, al via oggi: il programma; Adunata Alpini, dove trovare tutte le informazioni utili; Migliaia di alpini in piazza De Ferrari per la cerimonia d’apertura della 97esima Adunata nazionale. C’è chi arriva da Brescia, chi da Cuneo, chi vive l’Adunata da quasi 30 anni. Nonostante le polemiche, una cosa è chiara: la voglia di esserci e portare avanti u; Speciale Tgr per Adunata Nazionale Alpini.

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