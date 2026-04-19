Adunata Alpini 2026 a Genova La guida | programma mappa blocco traffico e chiusure

Genova si appresta ad accogliere la 97esima Adunata Nazionale degli Alpini, evento che si svolgerà nel capoluogo ligure per tre giorni. Si tratta di un appuntamento che richiama migliaia di partecipanti da tutta Italia, con un programma ricco di iniziative. Sono previste modifiche al traffico cittadino, con blocchi e chiusure di alcune strade durante le giornate dell’evento. È il primo ritorno della manifestazione in città dopo 25 anni.

Genova si prepara alla 97esima Adunata Nazionale degli Alpini, tre giorni di festa, memoria e solidarietà e un ritorno a distanza di 25 anni dall'ultima discesa delle Penne Nere in città. Tra venerdì 8 e domenica 10 maggio 2026 sono attese circa 400mila presenze in città. Per l'occasione è stato.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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