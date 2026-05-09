A Adria, una bambina di 9 anni, è stata eletta sindaca dei ragazzi. La sua nomina ha suscitato curiosità sulla capacità di una bambina così giovane di affrontare questioni come il riciclo e la gestione dei parchi pubblici. Durante la cerimonia di insediamento, ha presentato alcuni progetti che intendono coinvolgere i coetanei nelle attività di tutela dell’ambiente e nella cura degli spazi verdi cittadini.

? Domande chiave Come farà una bambina di 9 anni a gestire il riciclo?. Quali progetti concreti ha proposto la nuova sindaca per i parchi?. Chi aiuterà Viola Cattin a realizzare i laboratori di musica e pittura?. Come potrà l'amministrazione comunale trasformare le idee dei bambini in realtà?.? In Breve Vicesindaca Adele Bondesan di 10 anni e 16 candidati in gara.. Proposte di riciclo plastica modello Coripet e laboratori con Anna Cattin e Paolo Franzoso.. Riqualificazione parchi locali e nuovi impianti di gioco per la sicurezza infantile.. Coordinamento dell'ufficio istruzione tramite Rita Franzoso presso Palazzo Tassoni.. Nella mattinata...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Adria, Viola Cattin ha 9 anni: è la nuova sindaca dei ragazzi

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