Viola sindaca a 13 anni | Non sopporto le ingiustizie Vogliamo che qualcuno ascolti noi ragazze e ragazzi

Una ragazza di 13 anni, già sindaca, ha dichiarato di non tollerare le ingiustizie e ha chiesto che i giovani vengano ascoltati. La giovane, studentessa di scuola media, ha espresso la sua opinione sul fatto che i ragazzi sono spesso trascurati e desidera un maggiore riconoscimento delle loro voci. La sua presa di posizione si è fatta sentire pubblicamente a Rimini.

Rimini, 28 febbraio 2026 – “Noi giovani siamo una minoranza troppe volte inascoltata” Viola ha da poco compiuto 13 anni e frequenta la scuola media. E’ una ragazzina che ha deciso di candidarsi a diventare sindaca nel consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi, un organismo regolamentato istituito con delibera approvata all’unanimità nell’ottobre 2025, con mandato annuale, riunioni ufficiali nella stessa aula istituzionale, verbali, votazioni e la prospettiva di una seduta congiunta con il Consiglio degli adulti. Giovedì si è tenta la prima e storica seduta. sui banchi i 32 giovani consiglieri di età compresa tra i 10 e i 14 anni, provenienti da sette scuole del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Viola, sindaca a 13 anni: “Non sopporto le ingiustizie. Vogliamo che qualcuno ascolti noi ragazze e ragazzi” Leggi anche: Cristante a Sky: «La Juve non è partita benissimo ma lotta per le posizioni che vogliamo raggiungere anche noi. Vogliamo vincere» “Voglio essere l’ultima cittadina, non la prima”: Viola Gobbi eletta sindaca dei ragazziÈ la frase di Italo Calvino — “Le città come i sogni sono costruite di desideri” — ad aver ispirato uno dei progetti più ambiziosi portati in aula... Altri aggiornamenti su Viola. Argomenti discussi: Voglio essere l’ultima cittadina, non la prima: Viola Gobbi eletta sindaca dei ragazzi; 'Voglio essere l'ultima cittadina, non la prima': Viola Gobbi eletta sindaca dei ragazzi.